Inter-Chelsea, sul tavolo non solo Lukaku: i ‘blues’ su tre nerazzurri – TS

Inter e Chelsea non lavorano solo al ritorno di Lukaku in Italia. Secondo Tuttosport il club inglese avrebbe messo gli occhi su Skriniar, Dumfries e De Vrij

OBIETTIVO – Inter e Chelsea sono al lavoro per definire il ritorno di Lukaku in Italia. Ma, la questione “Big Rom” non è l’unica sul tavolo: secondo Tuttosport il club inglese avrebbe messo gli occhi su tre calciatori nerazzurri. Si tratta di Milan Skriniar, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. I nerazzurri, scrive il quotidiano, hanno intenzione di fare cassa ed ha individuato nel difensore slovacco e nel laterale olandese i profili giusti. L’Inter, dalle cessioni di Skriniar e Dumfries vuole ricavare, rispettivamente, 80 e 50 milioni. Il Chelsea spera in uno sconto, vista l’apertura a condizioni favorevoli per il ritorno di Lukaku in Italia.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini