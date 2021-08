Dzeko-Inter, vicino l’attaccante della Roma: i dettagli sul contratto

Edin Dzeko, attaccante della Roma, sarebbe vicino all’Inter, alla ricerca del sostituto di Romelu Lukaku, a un passo dal Chelsea.

SOSTITUTO – Secondo quanto si legge sul Sun, Edin Dzeko sta per trasferirsi all’Inter. Il club nerazzurro avrebbe avviato contatti con la società giallorossa per avviare le trattative per il 35enne. L’attaccante della Roma potrebbe così sostituire Romelu Lukaku. Il bosniaco sarebbe in procinto di firmare un biennale.

Fonte: thesun.co.uk – Simon Mail