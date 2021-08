FOTO – Drogba accoglie Lukaku: «He’s coming home»

Romelu Lukaku ufficialmente al Chelsea è solo questione di ore (vedi articolo). Il giocatore belga lascia l’Inter dopo sole due stagioni disputate a San Siro e riabbraccia la causa blues dopo otto anni di lontananza. Ad accoglierlo una leggenda del club, Diedier Drogba.

EREDE – Lukaku al Chelsea non è stato trattato bene con il belga che non ha trovato spazio da giovane volando poi all’Everton per esplodere definitivamente. Arrivato a Londra, Lukaku ha ricevuto subito un’etichetta pesantissima, soprattutto per un giovane: quella di erede di Drogba. L’attaccante leggendario del Chelsea che ha trascinato i blues dal 2004 al 2012 e poi dal 2014 al 2015, ha twittato sul suo profilo una foto di benvenuto, anzi, di bentornato a Lukaku. La didascalia è chiara: «He’s coming home» in richiamo allo slogan usato dai tifosi dell’Inghilterra durante Euro2020. Drogba attende di vedere Lukaku nuovamente all’opera con il Chelsea con lui e i supporters dei blues che sperano di colmare il gap con il Manchester City per tornare a vincere la Premier League.