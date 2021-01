Dzeko, Inter e Juventus piste difficili: la Roma prova a ricucire

Dzeko in uscita dalla Roma? La situazione con il tecnico portoghese e il suo staff resta ancora delicata, sul mercato la situazione è molto simile a quella legata a Christian Eriksen per l’Inter (vedi QUI), che dal canto suo resta un po’ più defilata sul caso Dzeko rispetto a un anno fa.

DIFFICILE – Dzeko in uscita dalla Roma potrebbe essere un’occasione importante per qualsiasi squadra, soprattutto Inter e Juventus che nelle ultime stagioni sono stati i club più interessati al centravanti bosniaco. Il rapporto con Paulo Fonseca ad oggi è ai minimi termini soprattutto dopo l’ultimo periodo e la sconfitta umiliante contro lo Spezia in Coppa Italia. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, la situazione in casa giallorossa non è grave come quella con il “Papu” Gomez con l’Atalanta, per intenderci, ma se dovesse presentarsi l’offerta giusta di mercato il club prenderebbe seriamente in considerazione. Il nodo più grosso per qualsiasi squadra resta sicuramente l’ingaggio: ingaggio da 7,5 milioni a stagione, impossibile al momento, anche per Inter e Juventus. Situazione molto simile a quella legata a Christian Eriksen. Per questo motivo la Roma dal canto suo proverà a ricucire i rapporti con l’attaccante considerando anche l’imminente chiusura del mercato invernale.