Eriksen, il Leicester spinge: con l’Inter ancora niente accordo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen resta in uscita dall’Inter, ma resta soltanto una settimana per trovargli una sistemazione. Il Leicester City insiste, ma per il momento non riesce a trovare una formula che soddisfi i nerazzurri. A segnalarlo è Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport.

ULTIMA SETTIMANA – Fra sette giorni si chiuderà la sessione invernale di calciomercato, e per l’Inter non c’è ancora una soluzione della vicenda Christian Eriksen. Sky Sport ribadisce l’interesse di Tottenham e Leicester City, con le Foxes che in particolare stanno spingendo per riportare il danese in Inghilterra. Tuttavia, secondo Sky Sport, non c’è l’accordo per quanto riguarda l’ingaggio. Eriksen, come noto, prende poco più di sette milioni di euro netti a stagione e questo frena il trasferimento. Per sbloccarlo servirebbe che l’Inter se ne accolli una parte, ma viste le recenti dichiarazioni anche di Giuseppe Marotta è da escludere che ciò accada. E fra una settimana Eriksen potrebbe essere confermato almeno sino a fine stagione.