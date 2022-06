Dybala week, tra l’Inter e l’agente fissato summit telefonico: i dettagli − Sky

L’imminente settimana che verrà sarà quella di Paulo Dybala all’Inter. Pronto un appuntamento telefonico tra l’Inter e l’agente del giocatore. Si limeranno gli ultimi dettagli

APPUNTAMENTO IN VISTA − Dybala-Inter, ci siamo quasi! Domani ci sarà l’atteso summit telefonico tra l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, e Beppe Marotta. Secondo Sky Sport, sarà un’ulteriore incontro per limare gli ultimi dettagli e capire la risposta del giocatore. Si parla di un contratto quadriennale pari a 5,5 milioni di euro più bonus più una commissione inferiore ai 10 milioni di euro. Da capire se dall’incontro virtuale si potrà passare celermente a quello faccia a faccia. Dybala è pronto però a dire di sì all’offerta dell’Inter. Simone Inzaghi lo aspetta in vista del prossimo ritiro estivo (vedi data).