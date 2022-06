Correa, già addio? All’Inter serve spazio. Sul Tucu due club spagnoli − SM

Correa potrebbe lasciare l’Inter dopo nemmeno un anno. In attesa del possibile doppio colpo Lukaku-Dybala, si valuta anche la cessione del Tucu. Due club della Liga hanno chiesto informazioni

USCITA − L’Inter sogna il doppio colpo Lukaku-Dybala per fare ciò occorre anche liberare spazio in attacco. Oltre a Edin Dzeko, nelle ultime ore, finito nel mirino della Fiorentina (vedi articolo), potrebbe essere messo sul mercato anche Joaquin Correa. Secondo Sport Mediaset, sul giocatore ex Lazio hanno chiesto informazioni due squadre spagnole: il Valencia di Gattuso e il Siviglia. Attenzione però alla prima che non sta vivendo una buona situazione economico finanziaria. L’Inter vuole almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino.