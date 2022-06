Skriniar, forte pressing PSG. L’Inter non fa sconti! Bozza rinnovo − SM

Skriniar rimane uno dei principali giocatori dell’Inter ad avere grande mercato internazionale. Sullo slovacco c’è forte il PSG. L’Inter non molla con la bozza sul rinnovo sullo sfondo

PRESSING − L’Inter è convinta su una cosa: se il PSG vuole Skriniar a tutti i costi dovrà pagarlo, eccome. Il club francese ha messo nel mirino il fortissimo difensore slovacco. Rifiutata una prima offerta parigina di circa 50 milioni di euro. Cifra ritenuta bassa dall’Inter. Secondo Sport Mediaset, il PSG però dovrebbe ritornare presto alla carica. Dal canto suo, l’Inter ha già inquadrato la cifra da cui iniziare a trattare: 80 milioni di euro. D’altronde, è risaputo di come sia l’Inter che Skriniar non vogliano assolutamente lasciarsi. Tutto, dunque, dipenderà dal mercato e dalle follie ad esso collegate. Intanto, c’è sullo sfondo anche una bozza di rinnovo con Skriniar che si dovrebbe legare all’Inter per i prossimi cinque anni.