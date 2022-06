Dybala vicino, ma frenata Inter nelle ultime ore. Un nodo da sciogliere

Paulo Dybala resterebbe ancora molto vicino all’Inter, ma nelle ultime ore si sarebbe registrata una frenata importante da parte del club nerazzurro.

NODO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Paulo Dybala resta molto vicino all’Inter, ma nelle scorse ore si è registrata una frenata importante da parte della società nerazzurra. Il nodo da sciogliere sarebbe la necessità di cedere alcuni giocatori “pesanti” nella rosa della squadra meneghina. Una situazione complicata. In attacco dovrebbero uscire due tra Edin Dzeko, Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Nessuna offerta significativa al momento sarebbe arrivata per i primi due, mentre il cileno, indispettito dal comportamento della società milanese, starebbe dicendo no a qualsiasi offerta. Il suo addio, assieme a quello di Arturo Vidal, sarebbe necessario per fare spazio nel monte ingaggi alla Joya.

Fonte: SportMediaset.it