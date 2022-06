Biasin: «Dybala, Inter deve fare due cose. Questa è la fase dell’attesa»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’affare Paulo Dybala, attaccante argentino nel mirino dell’Inter. Il punto della situazione.

SITUAZIONE – Queste le parole alla CMIT TV da parte di Fabrizio Biasin su Paulo Dybala. «Inter in questo momento deve fare due cose: uno un po’ di spazio davanti perché al momento per Dybala non c’è spazio e poi – si legge su Calciomercato.it – c’è da sperare che Antun non tiri troppo la corda come ha fatto con la Juventus. Se tira troppo la corda sulle commissioni rischia di spezzarla come con la Juve. Adesso però non c’è aria tesa, è momento di attesa proprio perché l’Inter deve fare qualcosa davanti. Dire che al momento c’è un sorpasso è una cosa mediatica. Non posso dire che Dybala arriva sicuramente, a dispetto di quanto dicono altri posso dire che non è crollato nulla. Questa è la fase dell’attesa, bisogna dire ad Antun di fare il bravo».