Dybala, il rinvio favorisce l’Inter e altri club? Data limite con la Juventus – Sky

La notizia del pomeriggio su Dybala è il rinvio dell’incontro con la Juventus per discutere del rinnovo (vedi articolo). Di Marzio, da Sky Sport 24, commenta la situazione aggiungendo quando l’Inter e altri club possano iniziare a interessarsene in maniera concreta.

NON OLTRE – Gianluca Di Marzio è dell’idea che per chi vuole prendere Paulo Dybala a parametro zero, con voci sull’Inter in particolare, ci siano margini. Queste le sue parole: «Se Dybala ha deciso di dare priorità alla Juventus, e tutti i contatti li ha messi da parte, ma questo incontro continua a slittare ci sta che possa iniziare a sentire altri. Già avrebbe potuto iniziare a sedersi con altri club, senza essere accusato di voler rimanere. Se la Juventus rinvia ancora questo incontro ci sta che Dybala e il suo agente possano parlare con altri. Poi magari decidono di aspettare, ma non si può andare oltre la fine di questo mese».