Sala: «Stadio? Se Inter e Milan via da San Siro loro diritto. Restare? Provato»

Inter e Milan continuano le loro discussioni sullo stadio, con la volontà di costruirne uno nuovo e non rimanere al Meazza. Sull’impianto di San Siro si è espresso il sindaco di Milano Sala, a margine del Consiglio Nazionale del CONI.

VANNO VIA? – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è rammaricato per le voci su uno stadio fuori dal suo comune: «Se le squadre intendono guardare altre opzioni che non siano San Siro è nei loro diritti. Ovviamente sarebbe un gran peccato, ma io più di questo non posso fare. Certamente lo stadio è legato a Inter e Milan, credo che sia molto difficile che si possa trovare un diverso utilizzo. Mi preoccupa parecchio, però quello che io devo fare è rispettare le regole e le leggi, facendo tutto quello che le procedure mi permettono di fare. È chiaro che mi preoccupa, perché rimanere con questo stadio vuoto non mi fa immaginare un altro utilizzo. Poi vallo a spiegare agli abitanti del quartiere: non è semplice».

QUALE VOLONTÀ? – Sala prosegue su cosa può accadere con Inter e Milan: «Continuiamo con questo dialogo, le regole sono le regole e in Italia non è un caso che gli stadi, escluso quello di Torino della Juventus con una situazione particolare, non si costruiscano. Fin dall’inizio io ho puntato sul fatto di risistemare San Siro, però in quel caso le due squadre mettendosi insieme sono state precise nell’andare verso altre soluzioni. Ora i conti li fanno loro, ma io ho provato seriamente a farli rimanere su San Siro. Le due squadre sono state radicalmente contrarie, devo dargli atto che in questo sono state molto chiare».