Dybala-Lukaku, l’Inter prepara il doppio colpo! Lautaro Martinez resta – SM

Si scalda il mercato dell’Inter. Secondo SportMediaset i nerazzurri sarebbero pronti ad accogliere sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku. Il tutto senza sacrificare Lautaro Martinez

DOPPIO COLPO – L’Inter prepara il terreno per un clamoroso doppio-colpo in attacco. Secondo SportMediaset i nerazzurri sarebbero pronti ad accogliere sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku. Il Chelsea, per il belga, ha aperto al prestito oneroso: Lukaku pesa a bilancio circa 23 milioni, che è la cifra minima richiesta dal club londinese. Cifra che, l’Inter, spera di abbassare con l’inserimento di una contropartita: i blues hanno chiesto uno fra Skriniar, Bastoni e Lautaro Martinez, ricevendo un no secco dal club nerazzurro che, invece, vorrebbe inserire Stefan de Vrij nella trattativa. L’affare resta molto difficile, ma, rispetto a qualche settimana fa, non sembra più un’utopia.

JOYA – Per Dybala, invece, si attende la formalizzazione dell’accordo raggiunto già da tempo. La stretta di mano definitiva potrebbe avvenire nei prossimi giorni: in agenda, infatti, c’è un incontro fra Jorge Antun, procuratore del calciatore, e la dirigenza nerazzurra. L’Inter, quindi, sogna il doppio-colpo per cui, sottolinea SportMediaset, non sarebbe necessaria la cessione di Lautaro Martinez: ad uscire, in caso di arrivo di entrambi gli attaccanti, sarebbe uno fra Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Fonte: SportMediaset.it