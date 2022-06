Barella super in Italia-Ungheria: gol come ciliegina su una grande partita

Italia-Ungheria è stata una partita col marchio di Barella. Il centrocampista ha trovato il gol e dato sostanza al centrocampo in entrambe le fasi.

PROTAGONISTA AZZURRO – L’Italia in Nations League ha ritrovato la vittoria. Grande protagonista con l’Ungheria è stato Nicolò Barella. In primo luogo il centrocampista dell’Inter ha aperto le marcature con una grande conclusione da fuori area. La sua rete numero 8 in maglia azzurra, che ne fa il miglior marcatore dell’era Mancini. Ma la partita del sardo è andata ben oltre il “semplice” gol.

BOX TO BOX – Barella è partito come di consueto come interno destro nel 4-3-3 di Mancini. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Malgrado il 56% di possesso palla l’Italia non ha tenuto il baricentro altissimo, come si può capire dalla zona di maggior presenza appena sotto la linea di metà campo. Il sardo si è mosso da area ad area, dando un contributo in entrambe le fasi. Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

Ancora più evidente il suo contributo da box to box. I suoi tocchi sono 50 con 35 passaggi, primo diciamo tra i giocatori con più responsabilità offensive. Da Cristante in su. Una prova di presenza e personalità. Nella sua partita anche 3 dribbling, secondo migliore dell’Italia, 2 contrasti, un passaggio intercettato, una respinta.