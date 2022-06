Bastoni titolare in Italia-Ungheria, Mancini lo sfrutta a sostegno del terzino

Italia-Ungheria ha visto tra i titolari anche Bastoni. E Mancini lo ha sfruttato in modo specifico per sostenere Spinazzola.

NUOVO TITOLARE – Bastoni finalmente sta trovando il suo spazio anche in maglia azzurra. Dopo la sconfitta con l’Argentina due gare da titolare per il difensore dell’Inter. Con l’Ungheria Mancini lo ha sfruttato in un modo specifico. Assecondando le sue qualità palla al piede per sostenere il terzino sinistro Spinazzola.

RUOLO SPECIFICO – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 78 e come si vede il centrale è andato oltre il suo ruolo teorico di centrale a quattro. Salendo e allargandosi. Una scelta specifica di Mancini, che ha sfruttato le doti di Bastoni impostando un modulo sbilanciato. Con il terzino sinistro Spinazzola più alto e quello destro Calabria più prudente. Ecco l’heatmap dei due giocatori per capire la situazione:

Il difensore dell’Inter quindi non ha fatto solo il centrale. Ma è stato inserito nel contesto tattico per dare qualcosa di più. Un nuovo inizio con l’Italia.