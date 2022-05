Dybala, l’Inter è in pole. Pronta l’offerta ma concorrenza dall’estero – TS

Paulo Dybala e l’Inter. Secondo Tuttosport i nerazzurri sono in pole sull’argentino, su cui però c’è una folta concorrenza dall’estero

IN PUGNO – Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, l’argentino è l’obiettivo numero uno di Marotta e dell’Inter. Secondo quanto riferisce il quotidiano, i nerazzurri sono in pole per l’argentino per cui però non hanno ancora formulato un’offerta ufficiale agli agenti: l’Inter offrirà un contratto a 6 milioni netti, la stessa cifra percepita da Lautaro Martinez. Da battere le concorrenti estere: sull’argentino ci sono il Tottenham di Conte e l’Atletico Madrid, che al momento però appaiono più defilate. In Italia ci proverà la Roma, con Mourinho disposto a spendersi in prima persona per l’arrivo della “Joya” nella capitale.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva