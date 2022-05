Inter campione? Da questa stagione una tendenza che fa sperare – CdS

L’Inter ha una sola combinazione di risultati, su nove possibili, per vincere la Serie A: battere la Sampdoria, col Sassuolo che fa altrettanto col Milan. Nel valutare il campionato, il Corriere dello Sport indica una tendenza che può aiutare.

NO AI REGALI! – La Serie A che andrà in archivio domenica ha dato, quasi sempre, una linea continua: tutte se la sono giocata. Anche squadre senza più obiettivi hanno comunque provato a fare le loro partite, ottenendo a volte risultati a sorpresa. Ne sa – purtroppo – qualcosa l’Inter, fregata dal Bologna nel fondamentale recupero del 27 aprile. L’unico KO nelle ultime undici partite, fra campionato e Coppa Italia, che rischia di costare tantissimo.

I PRECEDENTI – Oltre a quello del Dall’Ara, ricorda il Corriere dello Sport, ci sono altre partite che (se ripetute) possono dare speranze all’Inter. Inteso, ovviamente, come vittoria del Sassuolo sul Milan (con contemporaneo successo nerazzurro sulla Sampdoria). L’ultima giornata ne ha date tre, chiudendo in ordine di tempo proprio coi blucerchiati che, da già salvi, hanno battuto 4-1 la Fiorentina che pure era in corsa per l’Europa. Stesso discorso, sabato, per il Venezia già retrocesso che ha bloccato la Roma sull’1-1 e l’Empoli (salvo da tempo) che ha fatto identico risultato con la Salernitana affamata di punti salvezza. L’augurio è che la professionalità del Sassuolo possa bastare per dare una mano all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – a.pol.



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.