Dybala, l’Inter osserva ma l’Atletico Madrid propone uno scambio

Dybala, il suo futuro alla Juventus è tutt’altro che scontato. L’Inter dal canto suo osserva, ma dalla Spagna insistono: nuova proposta in arrivo dall’Atletico Madrid.

UN’OCCASIONE – Dybala presto concluderà la sua sesta stagione alla Juventus, con un contratto in scadenza in data 30 giugno 2022, il suo futuro ad oggi è tutt’altro che scontato. Dopo una stagione caratterizzata da più ombre che luci, causate soprattutto da qualche problema fisico di troppo, entrambe le parti si aggiorneranno per discutere il futuro del talento argentino. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, Dybala è stimatissimo dai dirigenti dell’Inter, in particolare da Beppe Marotta. Secondo fonti spagnole però, l’Atletico Madrid avrebbe proposto alla Juventus uno scambio con Alvaro Morata, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 45 milioni. L’Inter dal canto suo osserva e valuta l’acquisto del calciatore, anche se l’idea sarebbe quella di ingaggiarlo a parametro zero