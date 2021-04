Inter, non solo il nuovo logo! In arrivo anche il nuovo inno: c’è la proposta

L’Inter da tempo ha iniziato una nuova campagna di rinnovamento per espandere ulteriormente il marchio nerazzurro in tutto il mondo. Dopo il nuovo luogo, in arrivo anche un nuovo inno?

INNOVAZIONE – L’Inter, vicina al diciannovesimo scudetto, presto potrebbe sostituire l’inno “C’è solo l’Inter” scritto da Elio e cantato da Graziano Romani, con un nuovo brano. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” difatti, la campagna rinnovamento del club nerazzurro è partita dal logo, ma potrebbe comprendere anche l’inno. A quanto pare ci sarebbe stata la proposta di Max Pezzali, noto tifoso nerazzurro, e cantata dallo speaker ufficiale nerazzurro Mirko Mengozzi.