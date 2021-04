VIDEO AMARCORD – Ronaldo capolavoro, chiude il 3-1 Inter al Piacenza

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 aprile 2002. A San Siro i nerazzurri schiantano 3-1 il Piacenza con un doppio capolavoro di Recoba e Ronaldo.

ARTISTI IN CAMPO – Il 28 aprile 2002 a San Siro va in scena la penultima giornata di Serie A tra Inter e Piacenza. I nerazzurri passano in vantaggio già al 7′: Ivan Cordoba risolve una mischia su calcio d’angolo e trova l’1-0. Al 36′ però Francelino Matuzalém scocca un bel destro dal limite, firmando l’1-1 per gli emiliani. Serviranno i mezzi pesanti all’Inter per raggiungere la vittoria. Al 70′ Alvaro Recoba batte una punizione dai trenta metri: Vincenzo Sommese esce dalla barriera colpendo col braccio, ricevendo così il secondo giallo. Il Chino batte di nuovo, e stavolta il pallone si insacca sotto il sette più lontano. Al 79′ altra punizione per l’Inter, da posizione più laterale, vicino al vertice sinistro dell’area piacentina: della battuta si incarica Ronaldo, che sceglie l’incrocio più vicino e firma il 3-1 finale. Resterà il suo ultimo gol con l’Inter. Rivediamo il tris nerazzurro nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: