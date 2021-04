Dybala da un po’ di tempo è un problema per la Juventus, soprattutto a livello di contratto e quindi mercato. L’idea che possa firmare per l’Inter a parametro zero complica di molto i piani bianconeri, che nel giro di qualche mese dovranno trovare la soluzione meno beffarda

MINA VAGANTE – La situazione contrattuale di Paulo Dybala a Torino non passa in secondo piano né migliora dopo il gol vincente segnato nel recupero contro il Napoli, subito dopo il ritorno in campo. L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza in data 30 giugno 2022, pertanto non ci sono tanti scenari all’orizzonte: o rinnova o va via. E il rinnovo, oggi, sembra lontanissimo. La Juventus sta lavorando su un possibile scambio “internazionale” per evitare la beffa di perderlo a parametro zero e, allo stesso tempo, registrare una plusvalenza cercando di “gonfiare” il suo valore di mercato nonostante la scadenza imminente. Una strategia corretta ma realizzabile solo trovando l’acquirente giusto. Quello che andrebbe bene anche a Dybala. Una strategia già fallita nell’estate 2019, con il rifiuto della destinazione inglese Manchester United in cambio di Romelu Lukaku (poi sbarcato altrove…). Ora punta alla Spagna più che alla Francia.

COSTO ZERO – L’ipotesi Inter resta all’orizzonte. La stima di Beppe Marotta e di tutto il management nerazzurro per Dybala è nota da tempo. Così come quella di Antonio Conte. Nell’ultimo anno e mezzo è cambiato solo l’eventuale “peso” in rosa del classe ’93 argentino, che da numero 10 titolare rischia di riscoprirsi jolly dalla panchina (vedi articolo). Qualora non rinnovasse e non accettasse altra destinazione nei prossimi mesi, nell’estate 2022 Dybala potrebbe unirsi a costo zero al suo prossimo club. In quella data l’Inter libererà quasi sicuramente il posto in rosa di Alexis Sanchez, senza dimenticare che Lautaro Martinez è pronto a legarsi ai colori nerazzurri ma lasciando una finestra aperta per una corposa plusvalenza futura (vedi articolo). Dybala a parametro zero è il profilo giusto per l’Inter e la “promessa” fatta a Marotta è ciò che preoccupa minacciosamente la Juventus, che ora ha fretta di risolvere questo problema.