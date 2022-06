Dybala, Inter ‘costretta’ all’attesa. Programma fissato per l’argentino – Sky

Per Paulo Dybala, l’Inter è costretta ad attendere di capire come si svilupperà il mercato anche in uscita. Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, il giocatore valuterà in questo mese le offerte che gli arriveranno e, solo allora, arriverà la sua decisione.

ATTESA E PROGRAMMI – Paulo Dybala all’Inter, si può ma bisogna attendere. Questo il punto della situazione di Manuele Baiocchini: «L’Inter deve valutare il mercato in base anche alle offerte che arriveranno in questo mercato. Per esempio come quelle per Lautaro Martinez. Ecco perché ora l’Inter sta corteggiando e lusingando Dybala, ma non fa il passo concreto per provare a prenderlo. Qualcosa certamente farà, ma bisogna capire come si snoderà il mercato in questi giorni. L’argentino ora è ancora in ritiro, poi andrà a Miami e avrà un’amichevole di beneficenza. Non ha fretta, potrebbe firmare anche nei primi di luglio anche perché vorrà valutare tutte le offerte durante il mese di giugno con il suo entourage. L’Atletico Madrid resta una squadra che può sempre farci un pensiero».