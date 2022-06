Vidal, dal Brasile sicuri: al lavoro per la risoluzione. Le cifre dell’accordo

Arturo Vidal e l’Inter potrebbero chiudere il loro rapporto molto presto. A riportarlo è la versione brasiliana del noto portale Goal, anche in ottica di un accordo del giocatore con il Flamengo.

ACCORDO – L’Inter e Arturo Vidal stanno negoziando la risoluzione consensuale del contratto del giocatore. Il cileno non vuole rinunciare allo stipendio che gli resta da percepire, attorno ai sei milioni di euro. La società nerazzurra, dal canto suo, vorrebbe trovare un accordo per un pagamento rateizzato in modo da evitare problemi con il Fairplay Finanziario, con Vidal che è disposto ad accettare la proposta. A quel punto, una volta formalizzata la risoluzione, il Flamengo dovrebbe essere la sua prossima destinazione.

Fonte – Goal.com