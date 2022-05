Dybala, futuro diviso a metà: due opzioni, anche l’Inter

Per Paulo Dybala è arrivato il momento di pensare al suo futuro. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, per l’argentino – al momento – sono due le opzioni. Tra cui anche l’Inter.

FUTURO A METÀ – Dopo l’addio tra le lacrime allo Juventus Stadium, per Paulo Dybala è il momento di pensare al futuro. L’Inter resta una delle opzioni per l’argentino, con Beppe Marotta intenzionato a convincerlo a vestire il nerazzurro. Anche l’Atletico Madrid, però, è agguerrito. Già nel 2015 gli spagnoli erano in trattativa per acquisirlo dal Palermo, prima che venisse ingaggiato dai bianconeri. La dirigenza dei Colchoneros è di nuovo pronta questa volta a non farselo sfuggire e a portarlo alla corte di Diego Simeone, con un incontro già in programma con l’entourage del giocatore.