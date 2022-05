Linus: «Match point Milan sicuro! Savino? Una cosa tipica degli interisti»

Inter e Milan si sfideranno per lo scudetto 2021/22 fino all’ultima giornata con i rossoneri nettamente favoriti per il +2 in classifica e gli scontri diretti a favore. Linus, direttore di Radio Deejay e tifoso bianconero, parla del suo collega e amico interista Nicola Savino ironizzando sul suo aspetto scaramantico. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

MATCH POINT SICURO – Inter e Milan si giocheranno lo scudetto all’ultima giornata con i rossoneri nettamente favoriti per classifica (+2) e scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Linus, conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay, parla del suo amico Nicola Savino, noto tifoso nerazzurro: «Savino? È estremamene scaramantico mettendo insieme due caratteristiche: una tipica degli interisti, ossia l’esigenza di preoccuparsi o quantomeno di vendersi come preoccupati. E poi le sua radici meridionali che un po’ lo hanno abituato. Anzi, adesso dice che il Milan l’ha già vinto che è quella cosa che si dice per portare sfiga agli avversari. Io penso che il Milan abbia un match point abbastanza sicuro».