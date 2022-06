Dybala bloccato! Ora l’Inter attende l’incastro giusto per affondare – CdS

L’Inter si sta preparando per la prossima stagione. I nerazzurri hanno intavolato varie trattative per rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. E un nome su tutti è quello di Paulo Dybala, svincolato dalla Juventus.

BLOCCATO – Paulo Dybala, anche secondo il Corriere dello Sport, è “congelato” se così possiamo definirlo. Ovvero, l’Inter con l’argentino ha l’accordo su come si legherebbe ai nerazzurri: triennale da 7 milioni di euro l’anno, bonus compresi. Ma per far sì che il suo arrivo a Milano si concretizzi servirà che Alexis Sanchez saluti l’Inter per sempre. E quest’ultima condizione ancora manca, o meglio, per ora. I nerazzurri vogliono sistemare il cileno che però saluterà solo dietro a una sostanziosa buonuscita e solo se il club di approdo sarà allettante. Intanto dunque Dybala è bloccato, congelato lì, in attesa che qualcosa si muova e che qualcosa faccia sbloccare il tutto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno