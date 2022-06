Inter, chi tra Dybala e Lukaku? Sognare entrambi è impossibile? – CdS

L’Inter lavora in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno diversi obiettivi sulla lavagnetta con Romelu Lukaku e Paulo Dybala i nomi che al momento scaldano di più i cuori. Chi arriverà dei due però? E perché non entrambi?

SCELTA – L’Inter punta due nomi caldissimi in questi giorni, Lukaku del Chelsea e lo svincolato (da luglio), Paulo Dybala. Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto una cosa carina: dividere in base a tre scelte la decisione dell’Inter. Ovvero, perché Dybala, perché Lukaku e…perché non tutti e due? Ecco, questa sarebbe la folle idea che la dirigenza dell’Inter avrebbe. Al momento, come scrive il quotidiano, è stata intavolata una doppia operazione parallelamente con i due cavi che non si sono mai incontrati. Ovvero, non sono collegati tra loro le due trattative. Ma potrebbero diventarlo se l’Inter decidesse che il nuovo tandem d’attacco dovrà essere Lukaku-Dybala. Sogno? Fantamercato? Mai dire mai nel calcio. Certo è, con l’arrivo di entrambi, qualcuno tra Dzeko, Correa e Lautaro Martinez dovrebbe salutare. E il Toro è quello che ha più mercato…

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno