Dybala, altri due club su di lui. Ma niente di concreto. Inter tranquilla – CdS

L’Inter vuole portare a Milano così da dargli la casacca nerazzurra, Paulo Dybala. L’argentino piace eccome al club ma occhio anche all’interessamento di due squadre estere. Ma l’Inter, su questo, resta tranquilla.

TRANQUILLITA’ – E’ vero, su Dybala ovviamente non c’è solo l’Inter con il profilo del giocatore che piace sia in Liga all’Atletico Madrid sia in Premier League. Come riporta e spiega bene il Corriere dello Sport però, l’Atletico prima di affondare un’ipotetica offerta a Dybala dovrebbe prima vendere qualcuno del parco attaccanti fin troppo abbondante. In secondo piano poi l’aspetto ambientale: l’Inter è tra le prime se non la prima forza del campionato, vuole tornare a vincere lo scudetto e giocherà la prossima Champions League. Requisiti che il club di Premier interessato non ha. In aggiunta: l’Inter è in Italia, quindi niente spostamenti e niente cambi di vita radicali. Insomma, l’Inter vuole Dybala ed è serena.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno