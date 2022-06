Inter e il sogno tridente Lautaro Martinez-Lukaku-Dybala. E’ fattibile? – CdS

L’Inter ha un sogno per questo calciomercato: formare il tridente da sogno Dybala-Lautaro Martinez-Lukaku. Impossibile? Non sembra proprio. Ecco il punto sulla situazione dei nerazzurri.

SITUAZIONE – L’Inter si è messa in testa di prendere sia Paulo Dybala (svincolato) sia di riportare a Milano il Re, Romelu Lukaku. Il tutto vendendo Lautaro Martinez? No! E questo è il punto delle novità. Secondo il Corriere dello Sport, in viale della Liberazione serpeggia la voglia di avere un tridente da sogno per il prossimo anno composto dai due argentini e dal gigante belga. Per quanto riguarda Lukaku, nonostante l’arrivo ipotetico e vicino di Dybala, le porte non si chiuderanno perché viene considerato più funzionale dell’argentino per il gioco dell’Inter. In caso di tridente ovviamente uno tra Dzeko e Correa potrebbe salutare con il parco attaccanti che, con tutto il rispetto per Correa e Dzeko, sarebbe di primissimo livello, in Italia sicuramente, ma anche in Europa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno