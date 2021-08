Dumfries, sorpasso su Nandez. Trattativa con il Cagliari interrotta – Sky

Denzel Dumfries supera Nahitan Nandez nelle preferenze dell’Inter per la fascia destra in vista della prossima stagione. Tanto che per l’uruguaiano sembrano essersi interrotte definitivamente le trattative con il Cagliari, come riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”.

SORPASSO – Denzel Dumfries supera Nahitan Nandez e diventa l’obiettivo numero uno per la fascia destra dell’Inter. Come ribadito anche da Luca Marchetti di “Sky Sport”: «L’Inter con i soldi di Lukaku finanzierà, oltre a due attaccanti, anche un terzino destro. Qui Dumfries è il nome su cui si sta lavorando con maggior attenzione, visto anche che la trattativa per Nandez si è chiusa in maniera brutale. Anche per quanto successo oggi con Radja Nainggolan (vedi comunicato), che era un profilo legato alla trattativa con il Cagliari».