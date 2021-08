Rudiger esalta Lukaku: «È una bestia, all’Inter ha fatto benissimo»

Antonio Rudiger, ex conoscenza della Serie A dove ha militato con la maglia della Roma, ha parlato in vista della Supercoppa Europea tra il suo Chelsea e il Villarreal. Parole, quelle riportate dal Daily Mail, che ha espresso per esaltare il nuovo compagno di squadra Romelu Lukaku in arrivo dall’Inter.

NUOVO COMPAGNO – Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, si prepara ad accogliere il nuovo compagno di squadra Romelu Lukaku. In vista della sfida di Supercoppa Europea con il Villarreal, l’ex giocatore della Roma ha parlato in questo modo dell’ormai (quasi) ex giocatore dell’Inter: «Si vede dal suo fisico che è una bestia. È fortissimo e lo ha dimostrato in Italia, dove ha fatto benissimo con l’Inter. Ma anche in nazionale. È un goleador e uno tra i migliori attaccanti in circolazione»