Lukaku, ritorno a San Siro da avversario (dell’Inter)? Solo dagli ottavi di CL

Romelu Lukaku è di fatto un nuovo giocatore del Chelsea (qui le parole del tecnico Tuchel), dopo il suo trasferimento dall’Inter per una cifra record. Il belga, però, non potrà tornare a San Siro da avversario prima degli ottavi di finale di Champions League.

IL RITORNO – Romelu Lukaku, dalla prossima stagione, potrà tornare a San Siro soltanto da avversario. O meglio, da avversario dell’Inter. La sua nuova squadra, il Chelsea, partirà infatti dalla prima fascia dei sorteggi di Champions League dopo la vittoria della scorsa edizione ai danni del Manchester City. Stessa fascia da cui partiranno anche i nerazzurri, forti della vittoria della scorsa Serie A. Pertanto, in tutta la fase a gironi, le due squadre non potranno naturalmente incontrarsi faccia a faccia.

FASE SUCCESSIVA – L’incontro fra l’Inter e Romelu Lukaku (da avversario) potrà quindi avvenire solo nel caso in cui entrambe le squadre si qualifichino alla fase a eliminazione diretta e solo nel caso che una finisca prima nel proprio girone e l’altra seconda. Altrimenti bisognerà aspettare i quarti di finale. Uno scenario che potrebbe verificarsi, anche se le molte variabili in gioco rendono improbabile un ritorno in tempi brevi di Romelu Lukaku nello stadio che, fino al termine dello scorso campionato, lo osannava come un idolo.

ECCEZIONE – In un caso, però, Romelu Lukaku potrà tornare a San Siro prima degli ottavi di finale di Champions League. Ma non da avversario dell’Inter. Il suo Chelsea, infatti, nei sorteggi della prossima Champions League potrebbe capitare nello stesso girone del Milan. E chissà che, se questo dovesse succedere, il belga possa continuare con la sua striscia positiva di gol segnati contro i rossoneri. In quel caso, per una notte, Lukaku tornerebbe a essere non più un avversario, ma un giocatore che sicuramente i tifosi nerazzurri sosterranno a gran voce. Fino al triplice fischio finale. Poi, di nuovo avversari.