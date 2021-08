UFFICIALE – Nainggolan non è più dell’Inter, contratto risolto

Nainggolan non è più un giocatore dell’Inter. Come anticipato nel pomeriggio da Inter-News.it (vedi articolo), a seguito dell’incontro in sede, il belga ha risolto il suo contratto.

L’ANNUNCIO DELL’INTER – “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il Club”.

Fonte: sito ufficiale