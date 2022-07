Dumfries, sirene dalla Premier League. Addio Inter con giusta offerta – TS

Denzel Dumfries può lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, sull’esterno olandese si muove un club di Premier League

ADDIO? – Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, sull’esterno sarebbe piombato il Chelsea che dovrà fare i conti con l’addio di Azpilicueta, su cui è forte il pressing del Barcellona. Il club inglese quindi oltre a Skriniar, è pronto a strappare all’Inter anche l’esterno olandese. Il club di Viale della Liberazione, visti i noti problemi societari, in caso di offerta giusta non si opporrebbe alla cessione: la richiesta per lasciar partire Dumfries è di 45 milioni.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna