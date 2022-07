Skriniar, cessione possibile! Chelsea in agguato: la richiesta dell’Inter – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport l’addio di Milan Skriniar all’Inter è ancora possibile. Il Chelsea è pronto all’affondo

ADDIO? – Milan Skriniar potrebbe lasciare l’Inter. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Chelsea, è pronto all’affondo per il difensore slovacco: ai “blues” non basta l’arrivo di Koulibaly, lo dimostra la trattativa imbastita per Kounde del Siviglia. Con il francese destinato però al Barcellona ecco che il nome di Skriniar può andare in cima alla lista di Tuchel. Marotta per lasciar partire il difensore slovacco chiede 80 milioni, solo cash e senza contropartite. L’affare Lukaku però potrebbe “costringere” il club nerazzurro ad uno sconto al Chelsea. Busardò, intermediario per conto dell’Inter, intanto ieri è andato in missione a Londraed ha sondato il terreno con i “Blues”. Si attendono novità.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna