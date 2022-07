Inter, stagione atipica. Pro Sesto a 48 ore dal Lione per un motivo – CdS

L’Inter oggi gioca contro la Pro Sesto nel terzo allenamento congiunto della preparazione. Ma perché gli impegni così ravvicinati visto che sabato si gioca con il Lione?

STAGIONE – L’Inter quest’oggi sfida ad Appiano Gentile, in un allenamento congiunto, la Pro Sesto. Sarà un test importante per Simone Inzaghi e il suo staff per capire a che punto della preparazione sono i nerazzurri. Ma non solo. Come spiega il Corriere dello Sport questa mattina, la stagione che si aprirà il 13 agosto contro il Lecce sarà atipica con tantissimi impegni ravvicinati e Inzaghi che, per mantenere alto il livello, avrà bisogno di tutti gli uomini della rosa. La distinzione tra riserve e titolarissimi dunque non esisterà più, o quasi più, con tutti che dovranno essere pronti a giocare dall’inizio o ad entrare. Ecco perché oggi allenamento congiunto e dopodomani il match col Lione. I ritmi sono già alle stelle.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti