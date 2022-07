Inzaghi, altro che brillantezza. Carichi di lavoro per un motivo – CdS

L’Inter in questi giorni si sta allenando duramente ad Appiano Gentile. Il tecnico, Simone Inzaghi, insieme al suo staff, sta spremendo i suoi giocatori per un motivo ben preciso.

CARICHI – Niente brillantezza, per ora, solo tanto lavoro di forza per un motivo ben preciso. La stagione che si aprirà il 13 agosto contro il Lecce, per l’Inter ma come per tutte le altre squadre, sarà atipica. Simone Inzaghi e il suo staff questo lo sanno benissimo e dunque, per evitare di arrivare impreparati, si suda e si fatica più del solito ad Appiano Gentile. Come spiega il Corriere dello Sport infatti, oltre alle amichevoli a distanza di 48 ore (vedi articolo), i carichi di lavoro non diminuiscono e non lo faranno per ancora una buona settimana. La brillantezza, secondo il tecnico di Piacenza, al momento non è la priorità con i giocatori che devono acquisire forza e resistenza per la lunghissima stagione che si aprirà.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti