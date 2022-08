Dumfries l’oro che l’Inter vuol tenere ma rimane la variabile Zhang − CdS

Dumfries è ormai diventato un pilastro dell’Inter tant’è che la dirigenza sta facendo di tutto pur di resistere agli attacchi di mercato. Ma Zhang rimane una variabile ‘impazzita’

L’ORO IN BILICO − Denzel Dumfries è l’oro di cui l’Inter ha bisogno (non per le casse). A Lecce, come se ce ne fosse ancora bisogno, ha dimostrato di essere un giocatore molto importante. Suo il gol decisivo al Via del Mare che ha portato a Simone Inzaghi la vittoria al fotofinish. Proprio quel Simone che sta facendo ferro e fuoco pur di non veder partire i suoi pupilli: Milan Skriniar e lo stesso olandese volante. Il bottino in nerazzurro di Dumfries è salito a sei centri, a cui vanno aggiunti sette assist. Data la partenza di Ivan Perisic, è diventato lui il vero motore delle fasce nerazzurre. L’intenzione di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin è quella di resistere alle forti avances di mercato (Chelsea in primis). Ma la variabile Steven Zhang non è da sottovalutare soprattutto in caso di offerta monstre. La valutazione che ne fa l’Inter è di 50 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno