Dumfries all’Inter ‘grazie’ a Raiola, che rilancia per un suo assistito – SI

Dumfries si è avvicinato molto all’Inter in questa serata. Sportitalia, che già in precedenza aveva parlato di accordo in arrivo (vedi articolo), segnala come il responsabile dell’operazione sia il suo agente, Raiola.

UNO E UN ALTRO? – Per Denzel Dumfries all’Inter ci sono buone possibilità di accordo in tempi brevi. Sportitalia rielabora un minimo le cifre, parlando di accordo in definizione per quindici milioni più ulteriori cinque di bonus. Si arriva quindi ai venti milioni chiesti dal PSV Eindhoven, non un vero e proprio sconto come si pensava in serata ma un qualcosa comunque di variabile almeno per parte della cifra. Regista dell’operazione Dumfries il suo agente Mino Raiola, che ne ha approfittato per proporre un suo assistito all’Inter. Si tratta di Moise Kean, tornato all’Everton dopo il prestito al PSG. Per il momento non è un nome caldo: intanto si prova a chiudere Dumfries, poi il resto.