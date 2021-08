Dumfries sempre più vicino all’Inter: il PSV Eindhoven apre allo ‘sconto’ – SI

Dumfries è tornato con forza in questi giorni come nome primario per l’Inter. Sportitalia, che già aveva anticipato la notizia nel pomeriggio (vedi articolo), ribadisce come ci sia la convinzione di poter chiudere a breve. E non esclude Nandez.

SI FA? – L’obiettivo dell’Inter adesso è Denzel Dumfries. La richiesta del PSV Eindhoven è venti milioni, ma Sportitalia ribadisce come si può chiudere a quindici milioni più bonus col PSV Eindhoven, che concede quindi uno sconto. Per Nahitan Nandez invece è tutto fermo, ma non lo sarà per molto. Anche l’uruguayano del Cagliari, soprattutto dopo la vicenda Radja Nainggolan, può diventare nerazzurro da qui al 31 agosto. Ma oggi Dumfries appare più vicino e la speranza è di poter chiudere a breve.