Prima Pagina IN Edicola: Inter, tre colpi in canna. Dzeko già definito

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Roma decide Abraham. Fatto l’accordo con il Chelsea, che non vuole cederlo all’Arsenal: stasera il giocatore impegnato nella Supercoppa Europea. L’Inter bloccata, ma l’arrivo di Edin è definito. Mourinho aspetta ancora l’attaccante per liberare Dzeko: Inzaghi in ansia.

TUTTOSPORT

Lukaku dal bacio alla coppa dello scudetto interista all’inizio dell’avventura col Chelsea, e ora i nerazzurri hanno tre colpi in canna.