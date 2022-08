Dumfries e Casadei, Chelsea pronto all’assalto: ecco l’offerta all’Inter – TS

Denzel Dumfries e Cesare Casadei sono finiti nel mirino del Chelsea. Secondo Tuttosport, il club inglese è pronto a preparare una doppia-offerta all’Inter

OFFERTA – Non solo Skriniar, l’Inter rischia di salutare anche un altro pezzo pregiato della rosa. Si tratta di Dumfries, da tempo finito nel mirino del Chelsea. Secondo Tuttosport, il club londinese starebbe preparando l’assalto all’esterno olandese che, però, non è il solo obiettivo nella rosa dell’Inter. La squadra di Tuchel, infatti, continua ad insistere anche per Casadei (su cui lavora anche il Nizza). Nei prossimi giorni il Chelsea potrebbe recapitare un’offerta complessiva, per i due calciatori, da 45-50 milioni: in caso di risposta affermativa, l’Inter avrebbe i fondi per il rinnovo di Skriniar e per completare la rosa con due innesti.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini