Alborghetti: «Prima volta in tournée internazionale, che orgoglio con l’Inter»

Lisa Alborghetti in conferenza stampa con coach Rita Guarino, è felice per la tournée internazionale in USA in vista dell'amichevole con il Chivas.

AMICHEVOLE INTERNAZIONALE – Lisa Alborghetti, capitana dell’Inter Femminile, ha parlato così in conferenza stampa: «Noi ci presentiamo ad affrontare la gara contro il Chivas con una squadra giovane, con diverse calciatrici aggregate dalla nostra Primavera. Siamo ancora nella di pre-season ma ci prepareremo comunque al meglio per la gara di domani contro le attuali campionesse del campionato messicano. Siamo veramente molto felici di poter vivere una tournée internazionale, la prima per la nostra società a livello femminile. Per noi è motivo di orgoglio e ringraziamo il Club per la grande opportunità che ci ha concesso. Domani giocheremo il nostro primo match internazionale e, nonostante ci troviamo ancora in fase di preparazione, non vediamo l’ora di scendere in campo contro il Chivas».