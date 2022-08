Skriniar tolto dal mercato? Ultima parola a Zhang: una sensazione – TS

Milan Skriniar potrebbe non lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, il PSG non sembra intenzionato ad esaudire le richieste economiche del club nerazzurro. La palla, adesso, passa a Zhang

MERCATO – Il tormentone di mercato legato a Milan Skriniar potrebbe presto finire. Secondo Tuttosport, infatti, il PSG, principale candidato alla corsa allo slovacco, non sembra intenzionato ad esaudire le richieste economiche dell’Inter, disposta a lasciar andare il difensore per una cifra non inferiore ai 70-80 milioni. L’ultima offerta dei transalpini, datata inizio luglio, è ferma a 53 milioni più 7 di bonus: cifra distante dalle richieste dell’Inter. Ecco che quindi si fa sempre più forte l’opzione permanenza per Skriniar: Inzaghi ha chiesto la permanenza dello slovacco, specie a 4 giorni dall’inizio della Serie A. La palla passa al presidente Zhang: la sensazione, spiega il quotidiano, è che il presidente possa condividere l’idea di non cedere il numero 37 nerazzurro a questo punto del mercato e senza reali sostituti di livello.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini