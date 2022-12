Dumfries ciao Inter: tra ex e ritorni di fiamma, in pole un canadese − CdS

Dumfries è l’indiziato principale per lasciare l’Inter a fine stagione. I nerazzurri lavorano sul suo erede, in pole position c’è il nome di un esterno canadese

POLE POSITION − Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter a fine stagione. Il club ha bisogno di fare cassa e il laterale olandese, ad oggi, è l’unico in grado di consegnare a Zhang più di 50 milioni di euro. Si lavora sul suo sostituto. Tra l’ex Achraf Hakimi, il cui nostalgico ritorno resterà più utopia che realtà, e il ritorno di fiamma Emerson Royal – qui da capire le intenzioni del Tottenham – in pole position c’è Tajon Buchanan. L’esterno canadese, in forza al Bruges, ha un valore di cartellino tra i 15 e i 18 milioni di euro. Quanto alla posizione, in Belgio, si sta specializzando sia sul 3-4-1-2 che sul 3-5-2. Due moduli congeniali per il gioco di Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno