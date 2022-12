Lukaku is back: il belga è pronto al rientro oggi contro la Reggina – TS

Romelu Lukaku è pronto a tornare a giocare in maglia nerazzurra. Simone Inzaghi manderà in campo il belga nell’amichevole contro la Reggina.

ROM IS BACK – È arrivato il momento in cui Romelu Lukaku rivestirà la maglia nerazzurra. Come riporta Tuttosport, il belga sarà titolare contro la Reggina. Pronto a giocare un’ora, alla prima con l’Inter dopo il Mondiale con il Belgio. L’attaccante è particolarmente carico per mettersi in mostra davanti a Simone Inzaghi e ai suoi tifosi. L’obiettivo è quello di tornare al massimo della forma già in vista della gara del 4 gennaio contro il Napoli a San Siro.

RECUPERO – Un fisico che gli permette di essere spesso inarrestabile, ma che rallenta i recuperi dagli infortuni. Oggi è pronto per mettere minuti nelle gambe dopo il lungo stop. In attacco ci sarà spazio anche per Edin Dzeko, che ha sorretto da solo l’attacco nerazzurro durante questa sosta. Lui e Hernrikh Mkhitaryan che sta collezionando prestazioni di livello come trequartista nel 3-5-1-1. Inzaghi aspetta Lukaku, come Lautaro Martinez che rientrerà il 29 dicembre, ma con un’alternativa importante.

fonte: Tuttosport – Simone Togna