Djalò, la Juventus insiste per l’OK ma potrebbe non bastare. Inter resiste – TS

Djalò resta un obiettivo di Inter e Juventus, ma in periodi diversi. I nerazzurri hanno già un accordo con il giocatore (infortunato) per giugno, quando si libererà a zero. I bianconeri, invece, provano ad anticipare il colpo trattando con il Lille. Ma come riportato su Tuttosport potrebbe non bastare.

ANTICIPARE IL COLPO – La Juventus continua a lavorare per provare a chiudere a gennaio l’arrivo di Tiago Djalò, in scadenza a giugno con il Lille e attualmente infortunato dopo la rottura del crociato di un anno fa. I bianconeri pur di intromettersi nella trattativa con l’Inter anticipando il colpo a gennaio, sono disposti a pagare il Lille versando 3,5 milioni nelle casse del club francese. Una cifra che il club francese non ha nessuna intenzione di perdere e secondo Tuttosport il Lille avrebbe addirittura minacciato Djalò di metterlo fuori rosa qualora non dovesse accettare la destinazione. Questo, però, potrebbe non bastare, perché la Juventus prima vorrebbe risolvere alcune situazioni di mercato (in uscita), a partire dal giovane Filippo Ranocchia che piace al Palermo. Un’altra questione che interessa i bianconeri è legata a Radu Dragusin, sul quale la Juventus detiene il 20% di diritto sulla futura rivendita. L’Inter in ogni caso resta alla finestra, forte del patto col giocatore.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin