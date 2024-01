Criscitiello attacca il VAR: «Gli arbitri così falsano il campionato! Biscardi…»

Criscitiello spara a zero contro gli arbitri e in particolare il VAR, tornato al centro delle polemiche sulla Serie A dopo Inter-Verona. Il CEO di Sportitalia, nonché Direttore dell’emittente stessa, nell’editoriale pubblicato sullo stesso portale dice la sua su quello che considera uno dei principali problemi del calcio italiano. Di seguito un estratto del suo articolo

TORNEO FALSATO – L’editoriale di Michele Criscitiello su Sportitalia.com sfrutta le polemiche di Inter-Verona per parlare in generale di uno dei problemi della Serie A moderna: “Hanno fatto battaglie per la moviola in campo. Il grande Aldo Biscardi da lassù dovrebbe essere contento della sua battaglia mediatica e, invece, sono stati capaci di peggiorare il calcio anche con la tecnologia. È come se nell’era degli iPhone rimpiangessimo gli StarTAC. Lo sportellino, antennina da tirare verso l’alto. Pronto? Uno squillo per far capire alla ragazzina che stiamo pensando a lei e un SMS al giorno perché costano. Il VAR, personalmente lo sostengo da sempre, è la morte del calcio, della passione, dell’esultanza postdatata e dell’esultanza stroncata tre minuti dopo. Il motivo è semplice: agli arbitri bisogna togliere potere e non aumentarlo. Già sono pochi e scarsi, se poi li metti anche dietro le scrivanie a comandare è la fine. Più ne hai e peggio ti troverai. Ricordate anche le cretinate dei tempi quando misero gli addizionali di fianco le porte. L’arbitro può sbagliare, certo, ma avergli dato tutti questi poteri ti falsa il campionato anche perché la storia passata e recente ha dimostrato che tutto sono tranne che vergini”. Così Criscitiello sulle ultime polemiche arbitrali in Serie A.

Criscitiello attacca AIA e VAR dopo Inter-Verona

PROBLEMA ARBITRALE – Criscitiello non si sofferma sullo specifico episodio, come quello discusso in Inter-Verona, ma va più a fondo: “[…] Non è un problema di gol convalidato all’Inter, tolto al Milan, assegnato alla Juventus. Ogni domenica ce ne sarà una. Il problema non è la squadra ma l’AIA. Il problema è il VAR e la sala di Lissone […]”. Questo un estratto dell’articolo firmato Criscitiello, che già in occasione di Inter-Udinese aveva preso posizione contro il VAR.

