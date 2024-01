Frattesi, altro gol con l’Inter e urlo liberatorio! Ora si candida titolare – TS

Il gol del 2-1 di Davide Frattesi contro il Verona non ha solo regalato tre punti preziosissimi all’Inter per la classifica e per fregiarsi del titolo di squadra campione d’inverno. Ma rappresenta di fatto una rete che può diventare fondamentale per il centrocampista italiano che, secondo Tuttosport, adesso spera in un impiego maggiore a partire dalla sfida col Monza.

URLO LIBERATORIO – Davide Frattesi è arrivato all’Inter con la voglia di confermare e dare continuità a quanto di buono fatto soprattutto con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista italiano è arrivato in punta di piedi, ma con tanta voglia di fare, con la consapevolezza di avere davanti tre pezzi da novanta ai quali sarebbe stata durissima togliere il posto da titolari, e così è stato. Lui è il primo a saperlo e, senza aver mai alzato la voce o creato polemiche, ha sempre lavorato con l’obiettivo di crescere, con una voglia matta di fare bene e voler ripagare chi ha investito tanto su di lui, cioè l’Inter stessa. Il gol realizzato al 93′ contro il Verona è l’ennesima prova, così come quello realizzato al Milan sempre in campionato. In Champions League, invece, ha trovato più continuità: assist a Lautaro Martinez all’esordio contro la Real Sociedad, rigore procurato contro il Salisburgo e il gol contro il Benfica. L’obiettivo per il 2024 è quello di trovare più continuità, ma soprattutto di giocare qualche partita 90′, a partire dalla prossima sfida con il Monza. Frattesi si candida seriamente per una maglia da titolare.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna