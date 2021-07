Dimarco, Inzaghi convinto ma nessun incedibile nell’Inter: la situazione

Federico Dimarco ha convinto il nuovo allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ma la società nerazzurra non ha giocatori incedibili.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, negli studi di “Sky Sport 24”, il mercato dell’Inter è aperto anche in uscita. Federico Dimarco ha già convinto Simone Inzaghi. Il club nerazzurro però non ha incedibili e deve fare ancora un po’ di cassa. Per questo motivo se dovessero arrivare offerte verranno prese in considerazione, se convincenti.

